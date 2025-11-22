الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار الكهربائي"، عن استخدام المتهم لأدوات تكنولوجية وتخطيط مسبق للجريمة التي راح ضحيتها زميله داخل شقة بمنطقة المحطة الجديدة.

ووفق التحقيقات، استدرج المتهم المجني عليه بحجة استعادة هاتفه المسروق، ثم قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل إحدى الغرف. كما التقط صورًا للنظارة الخاصة بالمجني عليه ووضع عليها نقاط دماء، وأرسل الصور إلى بريد إلكتروني مسجل بدولة أجنبية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استعان ببرنامج ذكاء اصطناعي قبل ارتكاب الجريمة لمعرفة كيفية تنفيذها، ثم بحث عبر الإنترنت عن طرق تنظيف مسرح الجريمة وإخفاء الروائح. كما استخدم أدوات منزلية ومواد تنظيف، بما في ذلك الكلور والبخور، في محاولة لإزالة أي آثار للجريمة.

وأحالت النيابة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وحددت جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة. كما جرى تجديد حبس والد المتهم وصاحب محل التليفونات 15 يومًا، لاتهامهما بالمساعدة في إخفاء الأدلة والتستر على الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، وقد أثارت الجريمة حالة من الصدمة بسبب بشاعتها واستخدام المنشار الكهربائي في التقطيع. وتواصل النيابة استكمال التحقيق مع الشهود وأفراد الأسرة تمهيدًا لإعداد القائمة النهائية للاتهامات قبل عرضها على المحكمة.

اقرأ أيضًا:

خلاف وسرقة وتقليد فيلم أجنبي.. 3 دوافع وراء جريمة المنشار في الإسماعيلية- صور

"خطط للواقعة من سنة".. تفاصيل جديدة مرعبة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

الأم المكلومة في جريمة الإسماعيلية: "أنا عايزة حق ابني.. ناري مش هتبرد إلا لما يتعدم هو واللي ساعده"

والد طفل الإسماعيلية المجني عليه: "ابني وحشني وعايز حقه من اللي قتلوه"