إعلان

العثور على جثة شاب غارق أسفل كوبري الرسوة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:52 م 22/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، على جثة شاب غارق أسفل كوبري الرسوة، وذلك بعد اختفائه لساعات في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالعثور على جثة الشاب زياد أشرف النوبي، 20 عامًا، طافية على المياه أسفل الكوبري. وانتقلت قوات الشرطة وعدد من فرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتجري حاليًا عمليات الفحص الطبي والمعاينة اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة، بينما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة شاب غارق شاب غارق أسفل كوبري الرسوة كوبري الرسوة في بورسعيد محافظة بورسعيد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا