العثور على جثة شاب غارق أسفل كوبري الرسوة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، على جثة شاب غارق أسفل كوبري الرسوة، وذلك بعد اختفائه لساعات في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالعثور على جثة الشاب زياد أشرف النوبي، 20 عامًا، طافية على المياه أسفل الكوبري. وانتقلت قوات الشرطة وعدد من فرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتجري حاليًا عمليات الفحص الطبي والمعاينة اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة، بينما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.