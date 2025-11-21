إصابة عروسين في حادث مروع ببنها قبل وصولهما قاعة الزفاف

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب عروسان بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بجروح خطيرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في طريقهما إلى قاعة الزفاف، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي ووضعهما بالعناية المركزة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة بنها ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة التي كان يستقلها العريس والعروسة أثناء توجههما لحفل زفافهما، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.