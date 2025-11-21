محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات عاجلة وترميم منزل أسرة تضرر من حريق

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهات فورية لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" للتدخل السريع واحتواء تداعيات الحريق الذي التهم جزءاً من منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجوزيرة بمدينة أسوان.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية وصرف تعويضات مالية وعينية عاجلة للأسرة المنكوبة للتخفيف من معاناتها.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، أنه بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" سيتم تقديم الدعم التالي: صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة بواقع ألفي جنيه، تتبعها دفعة مالية بقيمة 20 ألف جنيه، وتسليم الأسرة بطاطين ومفروشات لتلبية الاحتياجات الأساسية الفورية.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، عن تفاصيل وضع الأسرة والمساعدات طويلة الأجل التي ستقدمها المؤسسة، لافتا إلى أنه تم إيفاد فريق عمل المؤسسة إلى منزل الحاجة سعاد عبد الله محمود (65 عاماً)، وهي أرملة تعول أربعة أفراد (الحالة وحفيدتاها 20 و 18 عاماً، وابن أختها 25 عاماً)، وأكد موسى أن جميع أفراد الأسرة بخير وقد خرجوا بسلام من الحريق.

وكشف أنه سيتم ترميم المنزل وإعادته إلى حالته الأصلية، خاصة وأنه منزل إيجار ومبني من الطوب اللبن، وقد تضرر من آثار الحريق ومياه الإطفاء.

أضاف موسى أنه سيتم صرف إعانة مالية شهرية للأسرة، بالإضافة إلى تعويضهم عن الأجهزة والمستلزمات المنزلية التي احترقت، وتشمل: ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، وسريرين بمشتملاتهما، ومروحتين سقف، ودولاب خشبي.