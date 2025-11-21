إعلان

"كان بيسقي المواشي".. وفاة شاب بصعق كهربائي بمركز طامية بالفيوم

كتب : حسين فتحي

03:11 م 21/11/2025

ضحية الصعق الكهربائي بالفيوم

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي نجع الخضراوي التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد وفاة أحد أبناء النجع، وهو رمضان محمد، 36 عامًا، العامل في أحد مصانع السيراميك بمدينة الوسطى بمحافظة بني سويف، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي مفاجئ أدى إلى وفاته.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمصرع الضحية.

كشفت التحريات التي قادها العقيد محمد ثروت عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الضحية كان يقوم بسقي المواشي باستخدام "موتور المياه" الخاص به. وأثناء تشغيل الماتور، صادف وجود كابل كهربائي مكشوف بالقرب منه، وعند لمسه للكابل تعرّض لصعق كهربائي قوي أسقطه فاقدًا للوعي.

لم تفلح محاولات إسعافه في إنقاذ حياته، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وأخطرت نيابة طامية التي تتولى التحقيق في الحادث.

