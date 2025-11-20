إعلان

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين بكسور خطيرة في انقلاب سيارة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

05:42 م 20/11/2025

إسعاف أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 أشخاص بكسور وإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي "أسيوط - الفرافرة"، بالقرب من قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث الذي وقع بالكيلو 10 بنطاق مركز ديروط ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب السيارة، ما أدى إلى وفاة الطفل أحمد علي جامع (8 أعوام) في الحال.

أسفر الحادث عن إصابة 5 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين كسور مضاعفة وكدمات، وجاءت قائمة المصابين كالتالي: جامع محمد علي (58 عامًا): مصاب بكسر مضاعف في الساق اليسرى، ومحمود جامع محمد علي (40 عامًا): اشتباه كسر في الضلوع، وعلي جامع محمد (35 عاماً): اشتباه كسر في الفقرات، ومحمد محمود جامع محمد (10 أعوام): كدمات وسحجات متفرقة، وأنس علي جامع محمد (عامان): كدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل جثمان الطفل المتوفى والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر القانوني بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

