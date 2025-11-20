متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي لمرضى السكري

️احتفل متحف شرم الشيخ، باليوم العالمي لمرض السكري، بتنظيم ركن توعوي خاص بعنوان "التوعية الصحية"، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.



وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم هذا الركن حرصًا من إدارة المتحف على أداء دوره المجتمعي في نشر الوعي الصحي بين الزوار والعاملين.



وأوضح مدير المتحف أن الركن التوعوي تضمن تقديم استشارات صحية حول طرق الوقاية من مرض السكري، وأهمية الاكتشاف المبكر، إضافة إلى توزيع كتيب مبسّط يحتوي على معلومات صحية واضحة تتناسب مع جميع الفئات العمرية.



وأكد أن الفعاليات شهدت إقبالًا ملحوظًا من الزوار الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المتحف في توفير خدمات صحية داعمة ضمن بيئة ثقافية ومعرفية.



وأضاف أنه جرى تنظيم الركن تأكيدًا على رسالة متحف شرم الشيخ في دمج التوعية الصحية ضمن التجربة المتحفية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في دعم جودة الحياة، ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

كما أشار إلى انه جرى أيضا تنظيم ورشة تفاعلية بعنوان "جمال من الشرق" احتفالا باليوم الدولي للفن الإسلامي، وتضمنت جدارية كبيرة بالخطوط والزخارف الإسلامية بنسخة أبيض وأسود قابلة للتلوين، وشارك الأطفال والزوار في تلوين الجدارية، وإحياء جمال الزخارف الشرقية بروح إبداعية ممتعة.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم هذه الفعالية بهدف تعريف الزوار بروعة الفن الإسلامي، وتشجيعهم على التفاعل مع التراث بشكل مبتكر.