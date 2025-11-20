حقيقة حبس طلاب بهندسة أسيوط بسبب مشروع تخرج- تحقق محتوى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول صورة تضم 8 طلاب يجلسون على الأرض وخلفهم نموذج لطائرة بدون طيار "درون"، داخل مضمار مطار، مع مزاعم تشير إلى حبسهم بعد تصنيع الطائرة ضمن مشروع تخرجهم. فما حقيقة القصة؟

البداية.. تغريدة محام

بدأت الضجة بعد نشر محام تدوينة على فيسبوك، ادعى فيها حبس عدد من طلاب الهندسة بحجة تصنيعهم طائرة بدون طيار "درون" ضمن مشروع تخرج في كلية هندسة أسيوط.

وسرعان ما أثارت القصة حالة من الجدل على مواقع التواصل. فيما نشرت حسابات صورة لـ8 طلاب يجلسون على الأرض وخلفهم نموذج لطائرة بدون طيار "درون".

حقيقة الصورة فريق الدرون

بالتحقق، اتضح أن الصورة لفريق Flight-X بكلية الهندسة – جامعة أسيوط، والذي نفى ادعاءات حبس أعضائه جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن الصورة استُخدمت دون إذن في سياق مضلل، لربطهم بقضية قديمة –(لا تخصهم)- تعود لأكثر من عشر سنوات.

وأوضح الفريق في بيان نشره الفريق على صفحته الرسمية، أن الصورة التُقطت رسميًا في عام 2022 أثناء استعدادهم للمشاركة في المسابقة العالمية SAE Aero Design West بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجرت التجارب في مطار الهيئة العربية للتصنيع بحلوان تحت إشراف القوات الجوية المصرية، بعد الحصول على جميع التصاريح الأمنية والموافقات الرسمية اللازمة.

تفاصيل المشروع الحقيقي للفريق

وأشار الفريق في بيان، إلى أن مشاركتهم في المسابقة الدولية جاءت ضمن أنشطة "نادي العلوم والابتكار" بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وبدعم مادي ومعنوي كامل من الجامعة، مؤكّدين أن النشاط العلمي والبحثي للفريق يتم دائمًا تحت مظلة الجهات الرسمية، بعيدًا عن أي مشاريع أو أنشطة غير مرخصة.

ولفت الفريق إلى أن طائرتهم RC Plane تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر، وقد تم تصنيعها باستخدام مواد محلية، فيما استُوردت المحركات لعدم تصنيعها داخل مصر. وتزن الطائرة حوالي 6 كيلوجرامات، مع قدرة على حمل وزن مماثل، ما يعكس دقة التصميم وكفاءة الطلاب. ويضم الفريق 9 طلاب وطالبات من أقسام الميكانيكا والميكاترونيكس، وقد حققوا إنجازات مشرفة بعد مشاركتهم الدولية، منها المشاركة في مسابقة الكلية الفنية العسكرية وتكريمهم رسميًا من رئاسة مجلس الوزراء.

تفنيد شائعة حبس طلاب الفريق

وأكد الفريق بشكل قاطع عدم صحة ما يتداول عن حبس أي عضو من أعضاء الفريق. واعتبر أن الشائعات المتداولة محاولة لتضليل الرأي العام وتشويه سمعتهم. وأضاف البيان أن استخدام الصورة بدون إذن والترويج للشائعة تسبب لهم في ضرر معنوي وأدبي بالغ، مؤكدين أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية ضد من نشر الأكاذيب وامتنع عن حذف المحتوى المضلل.

واختتم الفريق بيانه بدعوة متابعي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدين استمرارهم في تمثيل جامعة أسيوط ومصر في المحافل الدولية بأعمال علمية وهندسية مشرفة.

جامعة أسيوط ترد

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بجامعة أسيوط أن مشاركة الفريق جاءت ضمن أنشطة "نادي العلوم والابتكار" بالإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث نجح الطلاب في تصنيع طائرة RC Plane في أبريل 2022، وهي الأولى من نوعها في صعيد مصر، وتم اختبارها بنجاح في مطار الهيئة العربية للتصنيع تحت إشراف القوات الجوية.

وأشار المصدر إلى أن الفريق يضم 9 طلاب وطالبات من تخصصات الميكانيكا والميكاترونيكس، وأن الطائرة صُنعت بمواد محلية باستثناء المحركات المستوردة لعدم تصنيعها داخل مصر، وتتميز بوزن لا يتجاوز 6 كيلوجرامات وقدرتها على حمل وزن مماثل، ما يعكس كفاءة الطلاب وإصرارهم على التميز في المحافل الدولية.

المحامي يمسح التدوينة

وفي تطور لاحق، مسح المحامي التدوينة من صفحته الشخصية. دون أن يوضح أسباب حذف التدوينة التي أثارت جدلا كبيرا.