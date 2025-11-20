محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، استعدادات الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام 2025، المقرر إجراؤها ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية تعمل بكامل طاقتها لضمان جاهزية المقار الانتخابية واستقبال المواطنين في أجواء تنظيمية مناسبة.

وأعلنت المحافظة تجهيز 168 مقرًا انتخابيًا على مستوى الإسماعيلية، لاستقبال 1,009,660 ناخبًا موزعين على الدوائر الانتخابية الثلاث. وفي الدائرة الأولى، التي يقع مقرها في قسم ثان الإسماعيلية وتشمل مقعدين، تم إعداد 66 مركزًا انتخابيًا لخدمة 461,266 ناخبًا. وشملت الاستعدادات داخل الدائرة تجهيز مراكز الإسماعيلية وقسم أول وثان وثالث، حيث تضم مراكز الاقتراع البنية الأساسية واللجان الفرعية اللازمة لاستقبال الناخبين، بواقع 22 مركزًا في مركز الإسماعيلية، و5 مراكز في قسم أول، و27 مركزًا في قسم ثان، و12 مركزًا في قسم ثالث، بإجمالي يتجاوز 460 ألف ناخب.

أما الدائرة الثانية، ومقرها القنطرة غرب وتشمل مقعدًا واحدًا، فقد أعدت لاستقبال 173,329 ناخبًا من خلال 24 مركزًا انتخابيًا موزعة على مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق. وتم تجهيز 18 مركزًا انتخابيًا بالقنطرة غرب و6 مراكز بالقنطرة شرق، مع توفير جميع اللجان الفرعية ومتطلبات العملية الانتخابية.

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها القصاصين وتشمل مقعدين، تستعد 78 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 375,065 ناخبًا موزعين على مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد. وشملت الاستعدادات تجهيز 14 مركزًا انتخابيًا بالتل الكبير، و11 بالقصاصين، و20 بأبوصوير، و33 بفايد، مع استكمال كل المتطلبات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشدد المحافظ على تشكيل غرف عمليات في جميع الجهات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ. كما وجه اللجان المختصة بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية ورفع كفاءة الخدمات بها، وإزالة الإشغالات في الشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية تسهيلًا لحركة المواطنين.

ورفعت مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة درجة الاستعداد، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات إسعاف بالقرب من مقار التصويت، وتوفير كراسٍ متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم. كما شدد المحافظ على ضرورة توفير مظلات وممرات آمنة وأماكن انتظار للمواطنين بما يضمن راحتهم خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء أكرم جلال أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على توفير المناخ المناسب لنجاح العملية الانتخابية دون التدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم، مضيفًا:“هدفنا هو تنظيم انتخابات تليق بتاريخ مصر، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، ومتابعة دقيقة لجميع مراحل التجهيز لضمان خروج العملية الانتخابية بأفضل صورة.