قررت نيابة الإسماعيلية، إحالة الطفل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“جريمة المنشار الكهربائي” إلى محكمة جنايات الأحداث، مع تحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيقات التي أجرتها النيابة خلال الأسابيع الماضية.



ويأتي قرار الإحالة بالتزامن مع قرار سابق لجهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية بتجديد حبس والد المتهم وصاحب محل التليفونات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتورط في الجريمة ومساعدة المتهم على إخفاء الأدلة.



وكانت النيابة، وجهت لوالد المتهم اتهامات بالتستر على نجله بعد ارتكاب الجريمة، ومحاولة طمس معالمها، إذ أكدت التحقيقات أنه فوجئ بآثار دماء داخل الشقة عقب الواقعة لكنه لم يُبلغ الجهات الأمنية، بل ساعد في تنظيف المكان والتخلص من بعض الأدوات المستخدمة. كما يواجه صاحب محل التليفونات اتهامات تتعلق بتورط الهاتف المستخدم في الجريمة وتسهيل بعض الأفعال المرتبطة بها.



وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين قام المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة، بعد أن استدرجه بحجة استعادة هاتفه المسروق، في واقعة هزت الرأي العام ووُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.



وتواصل النيابة الاستماع إلى باقي الشهود وأفراد الأسرة، تمهيدًا لإعداد القائمة النهائية للاتهامات أمام محكمة الجنايات في جلسة 25 نوفمبر المقبلة