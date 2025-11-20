المنيا – جمال محمد:

نجح فريق طبي بمستشفى بني مزار المركزي، في إنقاذ حياة سيدة وجنينها بعد تعرضها لانفجار حاد في الرحم خلال شهرها التاسع، في واحدة من أخطر مضاعفات الحمل، وتمكن الأطباء من إصلاح الرحم والحفاظ عليه دون استئصال رغم التهتك الشديد.

وبحسب بيان مديرية الصحة بالمنيا، كانت المريضة، 35 عامًا ولديها ثلاث ولادات قيصرية سابقة، وصلت إلى قسم النساء والتوليد في حالة حرجة تهدد حياتها بسبب انفجار الرحم، وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي السريع لإنقاذ الأم والجنين.

وتمكّن الفريق من السيطرة على النزيف الشديد، واستخراج الجنين بنجاح، ثم إجراء عملية دقيقة لإصلاح الرحم المتهتك وإعادة بنائه بشكل كامل، وهو ما يُعد خطوة طبية عالية الخطورة كان من المتوقع خلالها اللجوء إلى استئصال الرحم.

وبعد العملية، استقرت حالة الأم داخل المستشفى، فيما تم إيداع الطفل بالحضانة لتلقي الرعاية اللازمة.

وقدم الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا الشكر لإدارة المستشفى ولفريق النساء والتوليد بقيادة د. محمد الأنصاري استشاري النساء والتوليد، ود. إبراهيم فاروق رئيس القسم، ود. محمد السيد أخصائي النساء والتوليد، بالإضافة إلى الأطباء المقيمين د. عمر السعدني، د. مصطفى ممدوح، د. مريم عماد، ولأخصائي التخدير د. عبد الرحمن خالد جمعة، وفريق التمريض.

وأضاف عمر، أن ذلك النجاح يعكس مستوى التطور والجاهزية داخل مستشفى بني مزار المركزي، وقدرة الأطقم الطبية المصرية على التعامل باحترافية مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح بكفاءة عالية.