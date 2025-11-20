أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن إطلاق مسابقة تحت شعار: "المدير الفعال.. قائد التغيير"، التي أطلقتها الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، لاكتشاف وتوثيق وتمكين النماذج القيادية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصناعة بيئات تعليمية جاذبة، ومحققة لمعايير الاعتماد والجودة.



وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى إعلان أهداف وشروط المسابقة، والمواعيد المحددة للتقديم، و إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن للمسابقة هدف أسمى هو بناء نموذج قيادي يُحتذى به قادر على صناعة بيئة تعلم محفزة، يتجسد فيه الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع، والقادر على -حل التحديات الجوهرية داخل بيئة المدرسة بكفاءة كالصيانة، وعجز المعلمين، وتكريس بيئة جاذبة تسهم في الحد من غياب الطلاب، ودفع عجلة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين داخل المدرسة وخارجها، وتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية من وإلى المدرسة، وإشراك ولي الأمر كشريك فاعل، والتطبيق الفعلي لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وعن منهجية التصفية والمواعيد، أكد وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ إجراءات لضمان أعلى معايير الشفافية والموضوعية في الاختيار خلال المرحلة المحلية على مستوى الإدارات التعليمية، ويجري ترشيح أفضل مدير مدرسة على مستوى كل إدارة تعليمية في الموعد النهائي يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري.



وأشار إلى أن التصفية على مستوى المديرية والترشيح النهائي بناءً على التصفية الداخلية، وترشح كل مديرية تعليمية اثنين من المديرين فقط لتمثيل المديرية بالكامل "مرشح ذكر ومرشحة أنثى"، بحيث يكون العدد الكلي للمرشحين النهائيين من كافة المديريات هو 54 مرشحًا، ويجري إعداد ملف إنجاز إلكتروني واحد لكل مرشح بصيغة (PDF) والذي يمثل المرحلة الأولى للتقييم والتوثيق.



وأضاف أن الموعد النهائي للتصفية 2 ديسمبر المقبل، ويتم إرسال ملفات الإنجاز النهائية للمرشحين للوزارة.



كما أكد أنه سيجري تشكيل لجنة تقييم عليا رفيعة المستوى من القيادات المركزية بالوزارة لتقييم ملفات الإنجاز كمرحلة أولى، ثم إجراء المقابلات الشخصية اللاحقة كمرحلة نهائية لإعلان 6 مديرين فائزين من قائمة المرشحين المرسلين بكافة المديريات.