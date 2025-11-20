كشفت شقيقة صاحب مقطع الفيديو المتداول، الذي وثّقت لحظة فرحته العارمة عقب استعادة الشرطة سيارته المسروقة في الإسكندرية عن تفاصيل جديدة في الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت في تصريحات صحفية أن شقيقها يعمل مدرسًا بإحدى مدارس برج العرب، وكان قد ترك سيارته فئة النصف نقل، بجوار مقر عمله قبل نحو 15 يومًا، وحين خرج لم يجدها في مكانها، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة برج العرب.



7 ثوانٍ كشفت اللغز



وأضافت أن رجال الأمن تحركوا على الفور، وبدأوا بفحص كاميرات المراقبة المحيطة، والتي كشفت أن السرقة تمت خلال 7 ثوانٍ فقط، ما أثار شكوكًا حول استخدام مفتاح السيارة الأصلي في تنفيذ الجريمة.





مفتاح قاد إلى المشتبه به



وبحسب شقيقة المجني عليه، فقد تم استجواب شقيقها حول ما إذا كان قد سلّم مفتاح السيارة لأي شخص مؤخرًا، ليُفصح لاحقًا عن واقعة سابقة تتعلق بشخص يُدعى "م.س.ع.ال"، كان قد طلب تجربة السيارة لمدة يومين بغرض شرائها.



وأشارت إلى أن هذه المعلومة وضعت الشخص محل اشتباه، خاصة بعد أن تم ضبطه قبل يومين في واقعة سرقة سيارة أخرى، وبالتحقيق معه اعترف بمكان السيارة المسروقة، ليتم استعادتها مساء الإثنين الماضي.



لحظة إنسانية وتفاعل واسع



وأكدت شقيقة صاحب السيارة أن رجال الشرطة تعاونوا معهم منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أن شقيقها كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب فقدان وسيلة تنقله الوحيدة، وأن تعبيرات الفرح التي ظهرت عليه لحظة رؤية السيارة كانت تلقائية وصادقة.



ووثّق مقطع الفيديو تلك اللحظة داخل قسم الشرطة، حيث ظهر وهو يصرخ فرحًا: "العربية جت"، ما أثار موجة من التعاطف والإشادة بجهود الشرطة.



وعقب تحرير محضر بالواقعة، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يُظهر لحظة دخول سيارة نصف نقل إلى أحد أقسام الشرطة ، حيث ظهر صاحبها وهو يصرخ بفرحة غامرة: "العربية جت.. العربية جت!، في تعبير تلقائي عن سعادته باستعادتها بعد اختفائها، ما لاقى تفاعلًا واسعًا وسط إشادة بدور رجال المباحث في سرعة التحرك واستعادة السيارة.

رابط فيديو المقطع المتداول





