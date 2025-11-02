مصرع شخص سقط من الطابق الـ12 على طريق ترام المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات بشارع الغرفة التجارية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار "كونكورد" على طريق الترام بالمنشية بامتداد شارع الغرفة التجارية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الشخص متأثراً بإصابته جراء السقوط.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة العطارين تحرياتهم حول ملابسات الحادث وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.