ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق السخنة

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتراوحت الإصابات بين كسور في الأطراف وخلع الكتف وكدمات وسحجات.



وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد إصابة 12 راكب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- السخنة" أمام قرية لاسرينا، باتجاه السخنة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 7 سيارات من نقاط الارتكاز بخط السخنة إلى موقع الحادث.

وقال مصدر طبي إن المصابين هم: محمد أحمد فراج، 34 عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، وليد محمد عبد الرحيم، 43 عامًا مصاب بخلع بالكتف الأيمن، سعيد علي عبد الباري، 50 عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، ومصطفى السيد عبد المحسن، 55 عامًا، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهم مقيمين بالإسكندرية.

كذا أصيب محمد محمود خليل علي، 36 عامًا، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عزام سيد محمد، 30 عامًا، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمدي محمود خليل، 35 عامًا، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد المنعم محمد إسماعيل، 35 عامًا من بني سويف، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب في الحادث: عمر خليفة محمد محمد، 55 عامًا مقيم بالسويس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيد سعيد نادي، 36 عامًا يعاني من ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، وأحمد عبد الحكيم، 35 عامًا من يعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر، وعلي محمد عبد الحكيم، 32 عامًا من بني سويف، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.