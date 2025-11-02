محافظ بورسعيد يصدق على النزول في سن القبول للصف الأول الابتدائي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على النزول شهرين في سن القبول للصف الأول الابتدائي عن سن الإلزام ليصبح الحد الأدنى للقبول هو مواليد مم 2 أكتوبر 2019 بدلا من 30 نوفمبر 2019 فقط، وذلك للعام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه يأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بالتعليم الأساسي مع مراعاة الكثافات المقررة داخل الفصول.

ومن جانبه، وجه طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خالص الشكر والتقدير إلى المحافظ على جهوده ودعمه المستمر للعملية التعليمية واهتمامه الدائم بتلبية احتياجات أبنائنا الطلاب وتذليل العقبات أمام أولياء الأمور بما يسهم في استقرار وانتظام المنظومة التعليمية بالمحافظة.