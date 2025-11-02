إعلان

توضيح عاجل يكشف حقيقة تسرب غاز من محطة رئيسية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:46 ص 02/11/2025

توضيح عاجل يكشف حقيقة تسرب غاز من محطة رئيسية بالو

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تسريب غاز بالمحطة الرئيسية بمدينة الخارجة، وذلك توضيحًا لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تسريب غاز بمحطة الغاز الطبيعي الكائنة بمدينة الخارجة.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أنه فور ورود البلاغ، قامت الأجهزة المختصة بمعاينة المحطة والتحقق من صحة ما تم تداوله، وتبين أن ما حدث كان جزءًا من أعمال الصيانة المعتادة لأحدى الشاحنات، حيث تم إجراء تفريغ جزئي للغاز، وقد ساعدت سرعة الرياح نتيجة العوامل الجوية على انتشار جزء من الغاز، مما دفع بعض المواطنين للاعتقاد بوجود تسريب.

وأكدت المحافظة أن نتائج فحص قوات الحماية المدنية للمحطة أكدت سلامة المحطة وعدم وجود أي تسريب أو عوامل خطورة.

