إزالة شجرة آيلة للسقوط وسط الإسكندرية.. والمحافظ يوجه بمسح شامل (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أزالت الإدارة المركزية لتجميل المدينة بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، شجرة آيلة للسقوط أمام كوبري الجامعة بنطاق حي وسط، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بلاغًا من المواطنين بشأن وجود الشجرة، وانتقل فريق من الإدارة المركزية لتجميل المدينة إلى موقع البلاغ. وتم تنفيذ أعمال إزالة الشجرة والأجزاء المتهالكة التي قد تشكل خطورة على المارة، في إطار استجابة المحافظة السريعة لأي ملاحظات واردة من المواطنين.

وأكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في بيان له، استمرار المتابعة الميدانية والتجاوب الفوري مع البلاغات حرصًا على سلامة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ الإدارة المركزية للحدائق بتهذيب وتقليم جميع الأشجار بالمنطقة وإزالة مصادر الخطورة بمختلف المناطق، مع بدء حملة مسح شامل تشمل شارع أبي قير ومنطقة المنشية، لمنع أي مخاطر محتملة على المواطنين.