هشم رأسها بالعصا.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظت طفلة أنفاسها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بعد أن تعدى عليها والدها بالضرب بعصا خشبية على رأسها أمام المارة، أمام مكتبة يمتلكها بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول نعمة إسلام رمضان صلاح، 15 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مقيمة بشارع مسجد الصمادي برشيد، جثة هامدة إلى المستشفى العام.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة، تبين أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب أمام المكتبة التي يمتلكها في شارع مسجد الصمادي، بغرض تأديبها لرفضها العمل معه داخل المكتبة، حيث انهال على رأسها بعصا خشبية أمام المارة حتى سقطت غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على الأب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسبابها وملابساتها.