المنيا تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل (صور)

كتب : جمال محمد

09:44 م 19/11/2025
    محافظ المنيا يلتقي رئيس هيئة الرقابة الصحية
    جانب من لقاء محافظ المنيا ورئيس هيئة الرقابة
    محافظ المنيا ورىيس هيئة الرقابة الصحية
    محافظ المنيا يكرم رئيس هيئة الرقابة الصحية

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، لبحث جهود رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية، استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بوفد الهيئة، مؤكدًا أن محافظة المنيا تشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، من خلال تطوير مستشفيات المحافظة ووحدات طب الأسرة، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المنيا على أتم استعداد لاستقبال المنظومة الجديدة، التي ستوفر خدمة طبية متكاملة لما يقرب من 7 ملايين من أبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا أن الشراكة بين المحافظة والهيئة تمثل خطوة مهمة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية المستوى، وتحقيق أعلى معايير رضا المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه أن محافظة المنيا تُعد محورًا رئيسيًا في انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، نظرًا لما تمتلكه من منشآت طبية متنوعة تخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا. وأضاف أن اعتماد 7 مستشفيات تخصصية داخل المحافظة — من بينها 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيان جامعيان، ومستشفى خاص — يشكّل العمود الفقري للرعاية الصحية الثانوية ضمن المنظومة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن فرق الاعتماد والرقابة الصحية تعمل وفق خطة ميدانية دقيقة لمتابعة جاهزية المنشآت والتأكد من التزامها الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، موضحًا أن الهيئة تركز على محورين أساسيين: رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير القدرات البشرية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وأضاف طه أن المنيا ستكون نقطة ارتكاز لتوسعات المرحلة الثانية في محافظات الصعيد، مشيدًا بالالتزام الملحوظ من الفرق الطبية والإدارية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة. وأكد أن حصول المنشآت على الاعتماد لن يكون مجرد إجراء شكلي، بل ضمانًا حقيقيًا لتطبيق منظومة صحية متكاملة تُعلي من كرامة المريض وتحقق تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة، وعدد من الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتور أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل المنيا

