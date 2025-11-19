بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفد بنك القاهرة برئاسة عبد الحميد مرتجي، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، وبحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وعبير عبد النبي، مدير إدارة الاستثمار.

وأكد محافظ أسوان على استمرار التعاون مع أحد أعرق البنوك الوطنية في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، مستفيدًا من خبرة البنك الطويلة في مجالات التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة في السوق المالي والمصرفي والاستثماري.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على توسيع أطر التعاون مع البنك عبر توقيع بروتوكولات جديدة تستهدف دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، ورقمنة مدفوعات الموارد باستخدام القنوات الإلكترونية الحديثة، بما يسهم في تحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع في المنتجات الاستثمارية والتسويقية المقدمة للأفراد والشركات، بما يضمن تحقيق عائد تنموي حقيقي يعود بالنفع المباشر على المواطن الأسواني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.