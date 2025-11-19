إعلان

بعد افتتاحه بشهرين.. سرقة فرع شركة اتصالات بأبو خليفة بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:25 م 19/11/2025

سرقة - أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تعرض أحد فروع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية لحادث سرقة مفاجئ، وذلك بعد مرور شهرين فقط على افتتاحه وتشغيله رسميًا أمام الجمهور.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الجناة تمكنوا من دخول الفرع بطريقة احترافية، حيث قاموا بكسر الحائط الخلفي بعيدًا عن المدخل الرئيسي للفرع، بهدف تفادي كاميرات المراقبة ونظام التأمين بالواجهة الأمامية للمحل.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان لمنع الاقتراب أو العبث بمسرح الجريمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات البحث الجنائي.

وتواصل مباحث الإسماعيلية جهودها في فحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المنطقة، وتتبع خط سير الجناة لتحديد هويتهم وضبطهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شركات الاتصالات الإسماعيلية حادث سرقة سرقة إحدى شركات الاتصالات النيابة العامة

