محافظ الدقهلية: ملتزمون بالحياد الكامل بين جميع مرشحي انتخابات النواب

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجهاز التنفيذي بـ"الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين" خلال انتخابات مجلس النواب.

وأوضح مرزوق أن دور المحافظة يتركز على توفير كافة التيسيرات اللوجستية وضمان بيئة انتخابية تنافسية شريفة، تمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار بحرية وحيادية كاملة، مع الالتزام التام بجميع الضوابط القانونية والتنظيمية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع الجهاز التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات المعنية.