صحة المنيا تقدم خدمات طبية بـ30 مليون جنيه على نفقة الدولة في أكتوبر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنيا، عن تقديم آلاف الخدمات الطبية خلال شهر أكتوبر الماضي، على نفقة الدولة بإجمالي مبالغ تجاوز الـ30 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإجمالي الكلي للخدمات العلاجية المقدمة على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر 2025 بلغ ما يزيد عن 30 مليونًا و861 ألف جنيه، استفاد منها عدد 11,808 حالة من أبناء المحافظة، وجرى ذلك كله تحت إشراف د هدير نبيل مدير إدارة نفقة الدولة بالمديرية.

و أوضح عمر أن أبرز الخدمات العلاجية المقدمة جاءت كالتالي: 8,997 حالة تلقت خدمات العلاج الخارجي لأمراض الباطنة، القلب، الروماتويد، والأمراض المناعية، 1,908 حالة استفادت من خدمات العناية المركزة، العمليات الجراحية، والمناظير الضرورية، 647 حالة من مرضى الفشل الكلوي تلقت خدمات علاجية وجلسات غسيل كلوي، 133 حالة من مرضى الأورام حظيت بخدمات علاجية وعناية مركزة متخصصة، و123 حالة تلقت خدمات العلاج الخارجي لمرضى الرمد.