محافظ أسوان يتابع مصابي حادث أتوبيس "أهل مصر" ويُوجّه بصرف التعويضات

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اتصالًا هاتفيًا مع أولياء أمور الحالات المصابة في حادث انقلاب أتوبيس رحلة الأطفال المشاركين في مهرجان الإسماعيلية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع "أهل مصر".

وتابع المحافظ الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية والعلاجية في مجمع الأقصر الطبي، وهم: الطفلة ندى إبراهيم بدري، والطالبة أميرة محمد أحمد، والطالب عبدالله إيهاب محيي الدين، حيث اطمأن على حالتهم الصحية.

تفاصيل الرعاية الطبية

وكانت ندى إبراهيم بدري، خضعت لأشعة مقطعية على المخ والصدر والبطن، وجارٍ تقديم الخدمة العلاجية لها، فيما أجرت أميرة محمد أحمد الأشعة المقطعية والتحاليل الكاملة، وجارٍ استكمال علاجها، وخرج عبدالله إيهاب محيي الدين بعد إجراء عملية جراحية له.

وأشار محافظ أسوان، إلى خروج جميع المصابين الآخرين، ومنهم الطالبة حنين مصطفى التي استكملت علاجها بكل من مستشفى التخصصي بالصداقة الجديدة ومستشفى الرمد، كما يجري متابعة حالة الطالبة منى موحد بدري التي تلقت علاجها بمستشفى أسيوط الجامعي.

قرارات التعويضات العاجلة

شدد المحافظ على سرعة صرف التعويضات المالية العاجلة لجميع الحالات المصابة بواقع ألفي جنيه لكل مصاب. كما تم التوجيه بصرف التعويضات المالية لأسر الفقيدتين بواقع 25 ألف جنيه لكل متوفاة، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وطالب المحافظ أسر الحالات المتوفاة والمصابة بالتوجه إلى مؤسسة التكافل الاجتماعي بعمارات النادي بكورنيش النيل لصرف هذه التعويضات المقررة بعد استيفاء المستندات اللازمة، ليتوازى ذلك مع قرار الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، بصرف تعويضات مالية أخرى من الوزارة لحالات الوفيات والإصابات، والذي يتابع الحالة الصحية للمصابين أولاً بأول.