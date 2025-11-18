الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتيجة التصويت في الدائرة الثانية "الرمل" بمحافظة الإسكندرية، وإعادة الانتخابات كليًا بين 16 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بعد رصد مخالفات في الجولة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وشهدت شوارع الدائرة، فور صدور القرار، مظاهر احتفال عارمة بين أنصار المرشحين، وتحديدًا أمام المقرات الانتخابية، حيث وزعوا "شربات الموز" على المارة ومستقلي السيارات ابتهاجًا بالقرار.

كما شهد مقر أحد المرشحين، الذي سبق وتقدم بطعن على النتائج، رقصًا على أنغام الأغاني الوطنية مثل "تسلم الأيادي" وهتافات مؤيدة.

ردود فعل المرشحين

سجلت الدائرة ردود فعل متباينة ومرحبة بالقرار من قبل المرشحين:

- عفيفي كامل: وصف القرار عبر صفحته على "فيسبوك" بأنه "انتصار للعدالة ولضمير الأمة"، مؤكدًا أن "لا صوت يعلو فوق صوت الحق"، وأن القرار أعاد الحق لأهله ليكون الناخب هو الحكم.

- عمر الغنيمي: علق قائلًا: "أحترم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلى جولة جديدة بإذن الله.. الرمل تستحق".

النتائج التي تم إلغاؤها

يُذكر أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الحصر العددي (التي أُلغيت بموجب القرار الجديد)، والتي كانت تشير إلى حصول المرشحين التالية أسماؤهم على أعلى الأصوات:

- الدكتور أحمد عبد المجيد: 51,857 صوتًا.

- عمر الغنيمي: 50,912 صوتًا.

- حازم الريان: 48,837 صوتًا.