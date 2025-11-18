أول تعليق من أسرة الطفل ياسين بعد تخفيف الحكم على المتهم بهتك عرضه

قالت والدة الطفل ياسين إنها وأسرته راضون بعد صدور حكم الاستئناف في قضية ابنهم، وأكدت أن العقوبة انخفضت من المؤبد إلى 10 أعوام بسبب سن المتهم، مشيرة إلى وصول القضية لمرحلة أعادت لهم حق طفلهم، وأنهم مؤمنون بقضاء الله وغير معترضين على أحكام القضاء.

واختتمت الأم حديثها قائلة "الولد دلوقتي هيشوف حياته ويروح مدرسته ومتفائلين خير".

وأصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، حكمًا بتعديل العقوبة الصادرة في قضية هتك عرض الطفل ياسين، 6 أعوام، داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 أعوام مع الشغل، بعدما واجه المتهم "ص. ك"، 79 عامًا، مراقب مالي، تهمة هتك العرض داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، أصدرت في جلسة سابقة حكمًا بالمؤبد على المتهم قبل تعديله في الاستئناف اليوم.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى طفلها أثناء عملية الإخراج، وبالكشف الطبي تبيّن وجود علامات اعتداء جنسي.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا

"حق ياسين لازم يرجع".. حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة- صور

بطولة جديدة.. تفاصيل كلمة أم الضحية أمام المحكمة في قضية طفل البحيرة

من أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل البحيرة