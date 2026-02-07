إعلان

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان وسقوط 31 قتيلًا

كتب : مصراوي

06:01 ص 07/02/2026

تنظيم داعش - أرشيفية

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا للمسلمين الشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن التنظيم قوله: "نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم القاتل على مسجد للمسلمين الشيعة في العاصمة الباكستانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات التنفيذ.

وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة الباكستانية، جواد ناكا، قد صرّح في وقت سابق بأن الانفجار وقع داخل مسجد بمنطقة تارلاي أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جانبه، قال إمام المسجد إن ثلاثة مهاجمين اقتحموا المبنى قبل وقوع الانفجار، مشيرًا إلى أنهم اعتدوا على الحارس المحلي وأصابوه، قبل تنفيذ الهجوم.

وفرضت قوات الأمن الباكستانية طوقًا أمنيًا مشددًا حول موقع الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم وتعقب المتورطين.

