السيطرة على حريق بأكشاك في منطقة المنشية وسط الإسكندرية(صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على السيطرة حريق اندلع، صباح اليوم الثلاثاء، بممر محلات أسفل عقار بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، دون إصابات.

تلقى سم شرطة المنشية بلاغاً يفيد نشوب حريق في ممر يضم محل وأكشاك أسفل عقار بجوار الشهر العقاري القديم بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في ممر أسفل عقار وامتداد النيران إلى أكشاك أحذية، ما أسفر عن خسائر محدودة دون حدوث إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنعت امتداد النيران للمحال المجاورة، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.