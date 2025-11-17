3 نعوش على الأعناق.. أسيوط تشيع الأطفال ضحايا حادث الدهس - فيديو وصور

وزيرة التضامن تشتري منتجات أطفال كنزي بالفيوم وتمنحهم دخلًا مباشرًا (صور)

في مشهد مهيب ومؤثر، شيع أهالي قرية منقباد بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، جثامين ثلاثة تلاميذ، بينهم شقيقان، أثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد، إثر تعرضهم لحادث دهس بسيارة.

وتجمع المئات من أهالي أمام مشرحة مستشفى علوان لحظة استلام الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، حيث حملت النعوش على الأعناق وسط دموع الحزن والأسى.

كانت عزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد قد استيقظت على فاجعة دهس سيارة لثلاثة تلاميذ أثناء عبورهم الطريق وتم إصدار تصريح بدفن الجثامين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، القبض على السائق المتهم بالتسبب في مصرع ثلاثة تلاميذ، بينهم شقيقان، أثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بثلاثة أطفال على طريق بني غالب – منقباد، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

انتقلت قوة من ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع كل من: «بسمة م. ع» (10 أعوام)، و«طارق أ. ع» (14 عامًا)، وشقيقه «جمال أ. ع» (12 عامًا). وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.