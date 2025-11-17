تحرير 748 محضرًا ضد مخابز ومحال مخالفة في حملة بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية تحرير 748 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية مكثفة نُفذت على مدار الأسبوع الماضي، لضبط الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية للتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو التلاعب في أسعارها، مشددًا على أنه "لن يسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين."

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية شنت حملات تفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، أسفرت عن تحرير 559 محضرًا تضمنت مخالفات متنوعة منها نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون عذر، والعمل بدون ترخيص، وضبط مخالفات في السجلات.

كما تحرر 189 محضرًا ضد أصحاب المحال التجارية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، بالإضافة إلى ضبط تجار تموين يمارسون النشاط دون تراخيص قانونية.

وشدد محافظ الشرقية على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.