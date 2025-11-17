الأقصر – محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر وفدًا من صيادلة الأردن، وذلك ضمن برنامج تدريبي متخصص داخل أقسام وصيدلية المستشفى للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية والبروتوكولات الدوائية المعمول بها.

ورافق فريق العلاقات العامة الوفد خلال جولتهم التدريبية التي شملت الصيدلية الإكلينيكية، حيث تلقى الصيادلة تدريبًا عمليًا على آليات العمل داخل صيدليات مستشفيات شفاء الأورمان، وأنظمة صرف الأدوية، وضبط الجرعات، وإدارة الأدوية الحساسة المستخدمة في علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاطلاع على أحدث الأجهزة والمعايير العالمية المطبقة في المنظومة الدوائية بالمستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية، مدير الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان، إن البرنامج التدريبي المخصص لوفد صيادلة الأردن يأتي في إطار حرص المستشفى على تبادل الخبرات وتعزيز المهارات العملية في مجالات الصيدلة الإكلينيكية. وأضاف أن التدريب شمل التعرف على أحدث أساليب إدارة الأدوية والبروتوكولات العلاجية الدقيقة المستخدمة في علاج مرضى الأورام، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع كفاءة الكوادر الصيدلية داخل مصر وخارجها، وتدعم تطوير الخدمة المقدمة لمرضى السرطان.

وأشاد وفد صيادلة الأردن بالمستوى الطبي والإنشائي المتطور والخدمات المجانية التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان للمرضى، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصيدلة الإكلينيكية والعلاج الدوائي.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على مشاركة الوفد الأردني في البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن المستشفى يفتح أبوابه دائمًا لتبادل الخبرات وإتاحة التدريب للكوادر الطبية من مصر والدول الشقيقة، بما ينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السرطان