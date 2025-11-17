دولة التلاوة.. قارئ يصف شيخه بـ"صانع النجوم" ويوجه رسالة للرئيس السيسي

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعرب الشيخ محمد أحمد حسن، عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في مسابقة برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدًا أن الوقوف أمام نخبة من علماء القرآن يمثل له محطة فارقة في مشواره، خاصة في حضرة الشيخ حسن عبد النبي، الذي كان له دور بارز في توجيهه وتدريبه داخل قطاع المعاهد الأزهرية، مشبهًا إياه بالمدرب القدير الذي يصنع النجوم.

وأشار إلى أن برنامج "دولة التلاوة" يمثل نقلة نوعية في الإعلام الديني، لما يقدمه من دعم حقيقي لأصحاب المواهب القرآنية، مثمنًا جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وسعيها لإيصال صوت التلاوة إلى كل بيت مصري، عبر إنتاج إعلامي راقٍ يخدم القرآن الكريم وأهله.

وفي تعليق على الموقف الذي جمعه بالداعية مصطفى حسني، قال الشيخ محمد إن ما بدر منه من احترام وتواضع يعكس أخلاقه العالية، معتبرًا إياه نموذجًا للشباب الواعي، الذي يجمع بين الأصالة الأزهرية والقدرة على التواصل مع الجمهور بأسلوب عصري مؤثر.

وأوضح أن اختياره ضمن 32 قارئًا جاء بعد تصفيات دقيقة شارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق، مشيرًا إلى أن والدته كانت صاحبة الفضل في دفعه نحو المشاركة، وأنه يسعى من خلال هذه التجربة إلى تمثيل مصر بما يليق بمكانتها في العالم الإسلامي.

وأضاف أن "دولة التلاوة" ليست أول تجربة له في المسابقات الكبرى، فقد سبق أن مثّل مصر في جائزة الكويت الدولية، وحقق المركز الخامس، ثم جددت وزارة الأوقاف ثقتها فيه بترشيحه لجائزة الملك محمد السادس الدولية بالمغرب، حيث شارك في فرع التفسير والطب وحصل على المركز الثاني.

وأكد أن المسابقة الحالية تضم نخبة من القراء أصحاب الأصوات المتميزة، وأن الشعب المصري بطبعه ينجذب إلى جمال الصوت وحسن الأداء، وهو ما جعل لجنة التحكيم تختار أفضل العناصر، مشيرًا إلى أن التصفيات مستمرة حتى شهر رمضان المبارك.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الشيخ محمد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأهل القرآن، وللدكتور أسامة الأزهري على دعمه للمسابقة، مؤكدًا أن شباب مصر قادرون على حمل الأمانة، وأن كل فرد يمكنه خدمة وطنه من موقعه، في مختلف المجالات.