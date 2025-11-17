بالصور- غلق 12 عيادة غير مرخصة في حملة موسعة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن حملة مكثفة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بقيادة الدكتورة غادة محمود، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منفلوط برئاسة الدكتورة خلود سمير مصطفى، أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة بمركز منفلوط وقرية الحواتكة التابعة له.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة محمود، مدير إدارة العلاج الحر، أنها ترأست اللجنة التي ضبطت المخالفات داخل عدد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة، مشيرة إلى أن قرارات الغلق جاءت استنادًا للمادتين (1 و2) من القانون رقم 61 لسنة 1981؛ نظرًا لوجود مخالفات جسيمة تستدعي الإغلاق، فيما تم إنذار منشآت أخرى ومنحها مهلة لتلافي المخالفات.

وأضافت أن الحملة رصدت مخالفات داخل بعض مراكز النساء والعلاج الطبيعي، وجرى توجيه إنذارات بالغلق النهائي حال تكرارها، مع التنبيه على الأطباء بسرعة تصحيح السلبيات، مؤكدة أن فرق التفتيش أزالت المخالفات فورًا في المنشآت التي تم المرور عليها.

وشارك في الحملة لجنة ضمت الدكتور عمرو حاتم، نائب مدير إدارة العلاج الحر، إلى جانب الإداريين علي محمد وأسامة محمد، وبالتعاون مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنفلوط الدكتور أحمد مدحت عوض والدكتورة علياء سامح.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتحقق من الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.