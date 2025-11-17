أصيب 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء ورجال في منطقة الكرور بمدينة أسوان، نتيجة عقر كلب ضال لهم، وذلك أثناء تواجدهم في الشارع، مما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالي.

واستقبلت مستشفى المسلة التخصصي بمدينة أسوان، 9 حالات نتيجة الإصابة بعقر كلب، إذ تم إجراء الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم المستشفى.

وتم إعطاء المصل واللقاح المضاد للسعار لكل الحالات، مع إجراء تنظيف وتضميد للجروح وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.

من جانبها، كثفت فرق الطب البيطرى حملاتها بالمنطقة للسيطرة على الحيوانات الضالة، منعًا لحدوث أي اعتداءات جديدة، فيما تواصل الوحدة المحلية جهودها لمنع تجمع الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية.