إعلان

كلب ضال يعقر 9 أشخاص في أسوان.. والطب البيطري يٌكثف حملاته لمنع تجمع الكلاب بالمنطقة


كتب- محمد فتحي:

01:35 ص 17/11/2025

كلب ضال يعقر 4 مواطنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء ورجال في منطقة الكرور بمدينة أسوان، نتيجة عقر كلب ضال لهم، وذلك أثناء تواجدهم في الشارع، مما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالي.

واستقبلت مستشفى المسلة التخصصي بمدينة أسوان، 9 حالات نتيجة الإصابة بعقر كلب، إذ تم إجراء الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم المستشفى.

وتم إعطاء المصل واللقاح المضاد للسعار لكل الحالات، مع إجراء تنظيف وتضميد للجروح وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.

من جانبها، كثفت فرق الطب البيطرى حملاتها بالمنطقة للسيطرة على الحيوانات الضالة، منعًا لحدوث أي اعتداءات جديدة، فيما تواصل الوحدة المحلية جهودها لمنع تجمع الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب ضال كلب ضال في أسوان عقر 9 أشخاص في أسوان أسوان الطب البيطري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد