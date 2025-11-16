جراحة دقيقة تنقذ عين طفلة من إصابة معقدة برمد المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى رمد المنصورة في إنقاذ عين طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إجراء تدخل جراحي دقيق لإصلاح جرح قطعي كامل ومعقد في الجفن امتد حتى مجرى الدموع والعضلات.

كانت الطفلة قد وصلت إلى طوارئ المستشفى في حالة حرجة، حيث تمكن الفريق الطبي من ترميم أنسجة الجفن باستخدام تقنيات متقدمة، بما يضمن الحفاظ على وظيفة العين وجمالياتها.

ووجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد حسان، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لأقسام الرمد والطوارئ لتقديم خدمة آمنة وسريعة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن التدخل السريع والمتقن في مثل هذه الحالات الدقيقة يعد عنصرًا أساسيًا لحماية العين من أي مضاعفات مستقبلية، مشيدًا بكفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى.