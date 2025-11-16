"قتلت زوجها ثم صعقته بالكهرباء".. اعترافات صادمة لسيدة وعشيقها بسوهاج



في مشهد لا يصدق داخل منزل في مركز طما بسوهاج، تحولت لحظة عادية إلى مأساة، بعد أن فوجئ رجل بهجوم من أقرب الناس إليه: زوجته وعشيقها، ضربات وأصوات صعق بالكهرباء حاولت إخفاء الحقيقة، لكن سرعان ما انكشفت الجريمة أمام أعين الأجهزة الأمنية، لتكشف عن قصة خيانة وعنف أودت بحياة رجل في مقتبل العمر.



- الإبلاغ عن الواقعة



تلقى مركز شرطة طما إخطارًا بالعثور على جثة المدعو "م. أ"، حيث أفادت الزوجة في البداية أن سبب الوفاة صعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح الغسالة. لكن شكوك والد المجني عليه دفعت الأجهزة الأمنية لإعادة فتح التحقيق، بعد أن أبلغ عن وجود شبهة جنائية مشيرًا إلى أنه شاهد شخصًا يفر مسرعًا من أمام منزل نجله وقت وقوع الحادث.

- اعترافات الزوجة

وبمواجهة الزوجة بتحريات المباحث، اعترفت بأنها كانت بصحبة عشيقها داخل المنزل حين فاجأهما زوجها، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة. وأضافت أنها صعقته بالتيار الكهربائي بعد ذلك، بهدف اختلاق رواية الوفاة بالصعق الكهربائي وإبعاد الشبهة عنها وعن شريكها.



- ضبط المتهم

وفي خطوة سريعة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، العشيق، أثناء اختبائه بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث وتفاصيل العلاقة بين المتهمين والضحية.

تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها لكشف كل جوانب الواقعة، والتأكد من تطبيق القانون على المتورطين في هذه الجريمة، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الأسرية وحماية المجتمع من حوادث العنف المنزلي.







