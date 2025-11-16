الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المبنى الجديد لأكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، في إطار خطة الدولة لتوفير تعليم فني متخصص في نطاق الإسكندرية والمحافظات المجاورة.



وأكد وزير الثقافة أن المشروع يمثل "ترجمة حقيقية لرؤية الدولة الهادفة إلى نشر الثقافة والتعليم المتخصص بجميع ربوع الوطن"، مشدداً على أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى إتاحة الفرصة لكل موهوب لتطوير مهاراته، وأن يحظى جميع أبناء الوطن بالرعاية وليس أبناء العاصمة فحسب.



ووجه كلمته للطلاب قائلًا: "هذه الأكاديمية بيتكم، هنا تُصنع المواهب التي ستمثل مصر في المستقبل".



من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية عن سعادته بالافتتاح، مؤكداً أن فرع الأكاديمية "يُمثل إضافة حقيقية للبنية الثقافية والتعليمية، ويؤكد اهتمام الدولة بتعزيز دور الإسكندرية كمركز للفنون والإبداع".



وأوضح أن دعم الفنون يقع في مقدمة أولويات المحافظة، لكونها قوة ناعمة تساهم في تشكيل الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن وجود كيان أكاديمي بهذا الحجم يفتح آفاقًا واسعة أمام شباب الإسكندرية الموهوبين.



وعقب مراسم الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ المبنى المُقام على مساحة 600 متر مربع، والمكون من 10 طوابق.



يضم المبنى إمكانات ضخمة تشمل 28 فصلًا دراسيًا لتدريس الموسيقى العربية والكونسرفتوار، و8 قاعات لفنون الرقص والباليه، و15 فصلًا متعدد الأغراض لخدمة معاهد الفنون المسرحية والسينما والنقد الفني والفنون الشعبية.



كما يشمل مسرح Black Box وقاعة سينما احترافية تتسع كل منهما لـ100 متفرج، وبلاتوه للتصوير، وورشة متكاملة لتصنيع الديكور، وستوديو صوت، بالإضافة إلى مكتبة مركزية وطابق كامل مجهز لإقامة أعضاء هيئة التدريس والخبراء الزائرين.



تضمّن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن مراحل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية المبهرة لطلاب الأكاديمية في مجالات الباليه والغناء والعزف الموسيقي والمسرح، والتي عكست المستوى المتميز للمواهب الشابة.