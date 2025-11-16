إعلان

"تموين الإسماعيلية" تضبط طني دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كتب : مصراوي

06:06 م 16/11/2025

ضبط دقيق مدعم

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية عن ضبط 2 طن من الدقيق البلدي المدعم بعدد من المخابز، كان أصحابها ينوون التصرف فيها بهدف التربح وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح سامح شبل، مدير المديرية، أن هذه الضبطية جاءت ضمن حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراقبة الأسواق.

أسفرت الحملات في مجال الرقابة على المخابز عن تحرير 13 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و20 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 آخرين لخبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخالفات أخرى متنوعة.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 59 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و75 لعدم حمل شهادات صحية، و19 محضرًا للبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

كما شملت الحملات الرقابة على البدالين التموينيين ومحطات المواد البترولية، حيث تم تحرير محاضر متنوعة شملت التوقف عن العمل بدون إذن وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

