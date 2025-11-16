تحرك ضد المتهم بالتشهير بوكيل وزارة التموين في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحالت نيابة قلين في كفر الشيخ، بلاغ التشهير بوكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى نيابة كفر الشيخ الكلية لاتخاذ قرارها حيال المتهم في الواقعة.

كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن كفر الشيخ يشكو فيه أحد الأشخاص باعتياده التشهير به على صفحات السوشيال ميديا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متهمًا إياه بتلقيه رشاوي مالية دون سند من الحقيقة.

ولفت وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ خلال بلاغه لتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فوجئ بمنشورات متعددة على صفحات الفيسبوك دونها أحد الأشخاص على حسابه الرسمي تحتوي حصوله على مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب المخابز في قلين.

وكشف شهاب عبداللطيف، محام وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ في تصريحات لـ"مصراوي" عن موكله بعد تقديمه بلاغه بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن كفر الشيخ أحيل البلاغ إلى نيابة قلين الجزئية وجرى تسجيله بالنيابة برقم 495 لسنة 2025 اقتصادية للتحقيق في الواقعة.

وأوضح أنه بعد عرض البلاغ في نيابة قلين الجزئية أحيل إلى نيابة كفر الشيخ الكلية وجرى تسجيله برقم 6200 لسنة 2025 كلي اقتصادية كفر الشيخ من أجل اتخاذ اللازم وإحالة المتهم رسميًا إلى محكمة طنطا الاقتصادية، وذلك بعد ورود الفحص الفني للتدوينات التي ادعى فيها ظلمًا وبهتانًا على موكله، وكذا ورود التحريات حول الواقعة.

وقال محام وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ إنه بعد فحص التدوينات عن طريق رجال تكنولوجيا المعلومات بعناية فائقة وتبين منها إدانته فعليًا اتخذت النيابة العامة طريقها الصحيح في الحفاظ على حقوق وكيل وزارة التموين بينما هناك بلاغات أخرى سوف يجرى تقديمها ضد المتهم تتعلق بتلك القضية جاري الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة.