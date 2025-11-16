بورسعيد - طارق الرفاعي:

يفتتح رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، 3 محطات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 724 مليون دولار.

وأشارت محافظة بورسعيد، في بيان لها، إلى أن المحطة الاولي تشمل التوسعات لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لشركة "ميرسك" العالمية بتكلفة 500 مليون دولار، وبذلك تتجاوز أطوال الأرصفة الخاصة بالمحطة 3 آلاف متر وتصبح من أكبر المحطات لتداول الحاويات في الموانئ المصرية.

وأكدت أن المحطة الثانية فهي تابعة لشركة Sky ports والتي تعد متخصصة لتداول جميع البضائع - متعددة الأغراض - بينما المحطة الثالثة فهي خاصة بتداول السيارات وتتبع شركة "إسكاد" وتضم تحالف تويوتا مع شركاء آخرين.