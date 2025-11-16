بالصور- افتتاح المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الطبية بجامعة الإسكندرية

افتتحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر السنوي الرابع لمركز الأبحاث الطبية، والذي عُقد بقاعة الدكتور عبد العزيز بلال بكلية الطب.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، والدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رضوى مهنا، أستاذ الفسيولوجيا الطبية ومدير مركز الأبحاث الطبية ورئيس المؤتمر، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ورؤساء شركات الأدوية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، في كلمتها أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لعرض نتائج الدراسات والأبحاث التي تسهم في خدمة المرضى وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وثمّنت العوفي، دعم الكلية لشباب الباحثين من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض أبحاثهم أمام كبار الأساتذة والخبراء، بما يعزز من تبادل الخبرات وتوسيع التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية والطبية.

وتوقعت نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحسين الصحة العامة للمواطنين وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في المجالات الطبية والتكنولوجية.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن كلية الطب تولي اهتمامًا خاصًا بمراكز الأبحاث مثل مركز الأبحاث الطبية، ومركز الأبحاث الإكلينيكية، ومعمل أبحاث الجينوم، وتحرص على دعمها الدائم لتظل قادرة على تقديم أبحاث نوعية تسهم في التشخيص المبكر والعلاج والابتكار في تقنيات الرعاية الصحية الحديثة.

وبدورها، استعرضت الدكتورة رضوى مهنا، أبرز إنجازات مركز الأبحاث الطبية خلال عام 2025، موضحة أن المركز يضم 12 معملًا ومركز تميز لأبحاث الطب التجديدي.

ونجح مركز الأبحاث الطبية خلال العام في نشر أكثر من 80 بحثًا علميًا في مجلات عالمية، بالإضافة إلى 165 رسالة ماجستير ودكتوراه، و13 مشروعًا بحثيًا، فضلَا عن تكريم خمسة باحثين حصلوا على دبلومة البورد الأمريكي للطب التجديدي من مركز التميز لأبحاث الطب التجديدي، الذي يُعد الممثل الرسمي المعتمد لتدريب ومنح هذه الدبلومة في مصر.