ننشر أسماء 15 مصاباً في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

05:47 م 15/11/2025

حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء 15 شخصاً، أصيبوا مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي بمحافظة المنيا.

وضمت قائمة المصابين: أسماء أحمد عبد التواب 28 سنة، أرزاق محمد سيد، 60 سنة، محمود صلاح محمد، 21 سنة، عنتر عبد العظيم محمد،70 سنة، محمد أحمد محمد، 36 سنة، عماد صلاح محمد 38 سنة، أحمد محمد سيد، 37 سنة، هند صلاح محمد، 22 سنة فاطمة محمد سيد، 50 سنة، حسنية عبدالعال محمد 28 سنة، أحمد أيمن صلاح، عامان، أيمن صلاح محمد، 28 سنة، صلاح محمد عبدالعال 61 سنة، فريدة عماد صلاح، 6 سنوات، وآخر مجهول الهوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وتبين حدوثه بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً من مستقلي الميكروباص، بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وجميعهم من مركز ملوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.

انقلاب ميكروباص صحراوي المنيا ضحايا حادث المنيا حادث سير

