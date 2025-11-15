إعلان

إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

كتب : مصراوي

05:32 م 15/11/2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

المنيا- جمال محمد:

أصيب 15 شخصاً، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وتبين حدوثه بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً من مستقلين الميكروباص، بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وجميعهم من مركز ملوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.

انقلاب ميكروباص حادث سير الطريق الصحراوي المنيا

