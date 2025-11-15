المنيا- جمال محمد:

أصيب 15 شخصاً، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وتبين حدوثه بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً من مستقلين الميكروباص، بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وجميعهم من مركز ملوي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.