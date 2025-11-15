إحالة أوراق المتهم بقتل "بائع خضار" بالقليوبية إلى مفتي الجمهورية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها بإحالة أوراق قضية المتهم الأول في قتل بائع خضار إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في قضية اتهامه وآخرين بقتل شخص وحيازتهم سلاحًا ناريًا دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وحددت المحكمة اليوم الأول من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى ذلك التاريخ.

وجاء القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين بريري، وأمانة سر مينا عوض.

وأحالت النيابة العامة المتهمين وهم: سلامة ش. خ، 23 عامًا (بائع خضار)، وأحمد ه. ن. ع، وباهر م. س، 25 عامًا (سائق توك توك)، وغانم ج. س، 24 عامًا (حداد)، ومحمد ع. ح، 25 عامًا (سائق)، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بقتل المجني عليه محمد س. م عمدًا مع سبق الإصرار. جاء ذلك إثر خلاف سابق بينهم وبين المجني عليه، حيث أعدوا السلاح الناري (بندقية خرطوش) وانتظروا الفرصة لإطلاق النار على المجني عليه، ما أدى إلى مقتله، بحسب تقرير الصفة التشريحية.

كما تضمنت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى مكان الجريمة، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا وذخائر دون ترخيص، مما يُعاقب عليه القانون.

