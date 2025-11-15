أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على سائق، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض في منطقة الحمراء بدائرة قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 7296 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد قيام المتهم "ربيع س. س"، 55 عامًا، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة بنظامي نصف الجملة والقطاعي، متخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وبعد تقنين الإجراءات، قاد النقيب فتحي طوسون قوة من أفراد الإدارة السرية لاستهداف المتهم بمسكنه، حيث تم ضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على علبة بلاستيكية بها كيس يضم خمس لفافات من مخدر الهيروين، إضافة إلى لفافتين أخريين من ذات المخدر.

كما عُثر على جراب نظارة بداخله 21 أمبولًا بلاستيكيًا يحتوي على مخدر الشابو، وكيس بلاستيكي به أربع لفافات من نفس المخدر، وميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 520 جنيهًا.

وأقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الميزان لتقسيم المواد، والمبلغ المالي كحصيلة بيع، والهاتف للتواصل مع عملائه.