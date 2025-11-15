إعلان

أتوبيس محطم وحقائب متناثرة.. صور مؤلمة من حادث طلاب أسوان بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:07 م 15/11/2025
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (3)
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (1)
    الصور الأولى لحادث انقلاب طلاب أسوان بالأقصر (2)

الأقصر - محمد محروس:

نشر موقع "مصراوي" صورًا مؤلمة من حادث انقلاب أتوبيس طلاب أسوان على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، والذي أسفر عن وفاة المشرفة المرافقة وإصابة 23 طالبًا.

وتظهر الصور الأتوبيس محطمًا بالكامل ومنقلبًا على جانبه في منطقة صحراوية، فيما تنتشر حقائب الطلاب الملقاة على الأرض، في مشهد يعكس قوة الاصطدام وحجم الرعب الذي عاشه الطلاب أثناء الحادث.

وشهد موقع الحادث تواجد 15 سيارة إسعاف دفعت فور ورود البلاغ، حيث جرى نقل الطلاب المصابين إلى مستشفيات إسنا وطيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقلت جثة المشرفة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد مصدر أمني أن الأتوبيس كان يقل طلابًا عائدين من المدينة الشبابية بالإسماعيلية ضمن برنامج تنظمه "يونيسيف مصر" بالشراكة مع قصور الثقافة بأسوان.

وتواصل الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيق في أسباب الحادث، فيما يتابع مسؤولو الصحة والمحافظة الحالة الصحية للطلاب المصابين لحظة بلحظة.

