القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريقٌ، اليوم الجمعة، داخل عقار مكوّن من أربعة طوابق عند مدخل قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعدما اشتعلت النيران في الطابق الأول الذي يضم مصنعًا لإنتاج الصابون والكرتون، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة غطّى المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من هيئة الإسعاف في القليوبية بوقوع الحريق، لتنتقل فورًا سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ودفعّت الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمنازل المجاورة.

وأسفر الحادث عن تسجيل حالة اختناق واحدة يجري إسعافها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون وجود وفيات حتى اللحظة.

ولا تزال قوات الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة التامة على الحريق، بينما بدأت الجهات المختصة في معاينة الموقع لتحديد أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية.