بالصور- قافلة طبية شاملة ببني سويف تخدم أهالي القرى الأكثر احتياجًا

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية شاطر زادة التابعة لمركز إهناسيا غربي المحافظة، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمات الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1272 مواطنًا في 6 تخصصات، وهي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية مشددة. كما تم إجراء 174 تحليل دم وطفيليات، و9 حالات أشعة، و79 موجة فوق صوتية.

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيفية وصحية استهدفت 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل: الضغط والسكر والسمنة، إضافة إلى أورام الصدر وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، فضلاً عن متابعة الحمل وعلامات الخطورة.