بالأسماء.. مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأُصيب 3 أشخاص آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق خط 12 أمام سوق الجملة بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وأفاد تقرير الحادث أن مي أ، 35 سنة، توفيت فور وصولها إلى مستشفى التأمين الصحي، فيما أُصيب كل من:

عماد و"المؤمن"، 18 سنة، بكسر في قاع الجمجمة.

رضا أ، 37 سنة، باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

محمد ع، 50 سنة، بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في قاع الجمجمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.